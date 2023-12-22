Бен Аскрен: Пимблетт далек от бойца элитного уровня

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе и бывший боец UFCза выступление в поединке против

«Пимблетт далек от бойца элитного уровня. Ему не место среди лучших легковесов. Этот парень очень переоценен. Пэдди никогда не был высококлассным грэпплером. Фергюсону стоило попробовать перевести его, а не лежать на спине 2 раунда»

Поединок Пэдди Пимблетта и Тони Фергюсона в легком весе состоялся в рамках основного карда на турнире UFC 296. Их встреча продлилась все 3 раунда и завершилась по очкам в пользу британца.

Для Пимблетта это уже пятая победа кряду в UFC. Всего на его счету 21 выигранный бой и 3 поражения в смешанных единоборствах.