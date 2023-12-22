ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски и Ислам Махачев5 самых ярких нокаутов в UFC в 2023 году
  • 17:18
    • Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Черышев
  • 17:03
    • «Спартак» назначил нового спортивного директора
    Все новости спорта

    Бен Аскрен: Пимблетт далек от бойца элитного уровня

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон
    Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе и бывший боец UFC Бен Аскрен раскритиковал Пэдди Пимблетта за выступление в поединке против Тони Фергюсона.

    Бен Аскрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бен Аскрен

    «Пимблетт далек от бойца элитного уровня. Ему не место среди лучших легковесов. Этот парень очень переоценен. Пэдди никогда не был высококлассным грэпплером. Фергюсону стоило попробовать перевести его, а не лежать на спине 2 раунда»

    Поединок Пэдди Пимблетта и Тони Фергюсона в легком весе состоялся в рамках основного карда на турнире UFC 296. Их встреча продлилась все 3 раунда и завершилась по очкам в пользу британца.

    Для Пимблетта это уже пятая победа кряду в UFC. Всего на его счету 21 выигранный бой и 3 поражения в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры