Вудли готов возобновить карьеру ради боя с Полом по ММА

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе сообщил , что готов возобновить свою карьеру ради поединка противпо смешанным единоборствам.

«Если он хочет доказать, что является лучшим в ММА, то он должен сразиться с парнем номер один, со мной. С его стороны отказываться от нашего боя в PFL — это неуважение. Ранее я даже не думал о боксерских боях с Полом, но когда поступило предложение, то вышел в ринг без раздумий»

Тайрон и Джейк провели друг с другом 2 поединка по правилам бокса. В первом из них экс-чемпион UFC Вудли проиграл раздельным решением судей, а во втором был нокаутирован.

Пол — американский блогер с лицензией профессионального боксера. На ринге у Джейка 8 выигранных боев и одно поражение.