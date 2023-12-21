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    Вудли готов возобновить карьеру ради боя с Полом по ММА

    Бокс/ММА ММА UFC Бокс Джейк Пол
    Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли сообщил, что готов возобновить свою карьеру ради поединка против Джейка Пола по смешанным единоборствам.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Если он хочет доказать, что является лучшим в ММА, то он должен сразиться с парнем номер один, со мной. С его стороны отказываться от нашего боя в PFL — это неуважение. Ранее я даже не думал о боксерских боях с Полом, но когда поступило предложение, то вышел в ринг без раздумий»

    Тайрон и Джейк провели друг с другом 2 поединка по правилам бокса. В первом из них экс-чемпион UFC Вудли проиграл раздельным решением судей, а во втором был нокаутирован.

    Пол — американский блогер с лицензией профессионального боксера. На ринге у Джейка 8 выигранных боев и одно поражение.

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