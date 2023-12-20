Мухаммад считает, что заслужил титульник больше, чем Рахмонов

Топовый полусредневес UFC объяснил , почему руководство промоушена должно дать титульный поединок ему, а не

«Я выиграл у Томпсона 2 года назад. Затем в моем послужном были еще 2 победы. Последняя из них случилась над бойцом из первой пятерки рейтинга. Дайте мне титульный поединок, а потом я подерусь с Рахмоновым»

Белал Мухаммад занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Американец идет в промоушене на серии из девяти выигранных поединков кряду. В последнем бою он одолел единогласным решением Гилберта Бернса.

Рахмонов является третьим номером в ростере дивизиона до 77,1 кг. На турнире UFC 296 «Номад» победил удушающим приемом во втором раунде Стивена Томпсона.