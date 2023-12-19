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    Эммет отказался перенести бой с Чикадзе на другую дату

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-претендент на временный пояс UFC в полулегком весе Джош Эммет объяснил, почему отказался от повторной организации поединка против Гиги Чикадзе.

    Джош Эммет
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    Джош Эммет

    «Бой с Чикадзе уже в прошлом. Я хочу подраться за титул. Меня не интересует поединок с парнем, который стоит у меня за спиной. Это большой риск за маленькие деньги»

    У Эммета был запланирован бой с Чикадзе на UFC 296. Однако их поединок был отменен из травмы Гиги, полученной на тренировке.

    Вместо грузина на коротком уведомлении согласился выйти Брайс Митчелл, которого Джош нокаутировал в первом раунде. Напомним, что 38-летний Эммет является шестым номером в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

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