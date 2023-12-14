Рахмонов может провести бой с Махачевым в полусреднем весе

Непобежденный казахстанский боец ММА рассказал , что думает о поединке против чемпиона UFC в легком весе

«Я не знаю, как ответить на вопрос заслужил ли Махачев пояс в полусреднем весе или нет. Если ему все же удастся взять второй титул, то он обязан его защищать. Думаю, наш бой с Исламом может состояться»

Рахмонов является пятым номером рейтинга в полусреднем весе UFC. В следующем своем поединке казахстанец подерется против бывшего претендента на титул Стивена Томпсона.

Махачев в легком весе провел 2 удачных защиты титула. После победы над Волкановски россиянин заявил о желании подраться за второй пояс в полусреднем весе.