Томпсон: 17 декабря мир увидит мою победу над Рахмоновым

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе выразил уверенность в своей победе в поединке против казахстанского бойца

«Он никогда не дрался с такими бойцами, как я. 17 декабря мир увидит, как "Вандербой" одержит победу над Шавкатом Рахмоновым»

Томпсон шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона. К этому поединку Стивен подходит после победы техническим нокаутом в четвертом раунде над Кевином Холлэндом.

Рахмонов ранее одолел удушающим приемом Джеффа Нила. В активе казахстанского бойца 17 побед в профессиональной карьере и ни единого поражения. Все свои поединки Шавкат выиграл досрочно.