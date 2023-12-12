Тренер Стерлинга сообщил об отмене боя с Холлоуэем

Тренер ММА, входящий в команду экс-чемпиона UFC в легчайшем весе сообщил об отмене боя своего подопечного против

«У нас были переговоры с Холлоуэем, но теперь этот бой точно не состоится. UFC считает, что Холлоуэй покинет полулегкий вес. У промоушена на него другие планы. Лига предлагает нам бой с Каттаром, но Алджамейн хочет поединок, который приблизит его к поясу»

Летом этого года Стерлинга проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

После того поединка Алджамейн заявил о своем переходе в полулегкий дивизион. Также Стерлинг намекал промоушену на бой против Александра Волкановски.