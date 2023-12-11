Халил Раунтри хочет подраться за титул с Алексом Перейрой

Халил Раунтри Фото: globallookpress.com
«После поединка против Смита UFC должен включить меня в первую десятку полутяжеловесов. Считаю, что в поединке с Перейрой есть смысл. Мы с Алексом яркие бойцы, которые дерутся в стойке, а не идут за тейкдаунами»
На прошедшем турнире в Шанхае Раунтри в рамках со-главного события вечера нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Энтони Смита.
К данному бою Халил подходил в статусе 11-го номера в рейтинге дивизиона до 93 кг. Сейчас американский боец идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду.