Халил Раунтри хочет подраться за титул с Алексом Перейрой

Топовый боец полутяжелого дивизиона UFC сообщил о желании провести поединок против действующего чемпиона в их дивизионе

«После поединка против Смита UFC должен включить меня в первую десятку полутяжеловесов. Считаю, что в поединке с Перейрой есть смысл. Мы с Алексом яркие бойцы, которые дерутся в стойке, а не идут за тейкдаунами»

На прошедшем турнире в Шанхае Раунтри в рамках со-главного события вечера нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Энтони Смита.

К данному бою Халил подходил в статусе 11-го номера в рейтинге дивизиона до 93 кг. Сейчас американский боец идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду.