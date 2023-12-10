Рахмонов рассчитывает на титульник в случае победы над Томпсоном

Казахстанский боец смешанных единоборств рассчитывает получить поединок за пояс UFC в полусреднем весе в случае победы над

«Думаю, мне удастся перебить Томпосна в стойке. Если выиграю, то хотел бы драться за титул. Мухаммад тоже заслуживает боя за пояс. Но тут уже все зависит от руководства UFC»

Шавкат пятый номер рейтинга в полусреднем весе. В предыдущем бою он одолел удушающим приемом Джеффа Нила. На UFC 296 казахстанец подерется против бывшего претендента на титул Стивена Томпсона.

Рахмонов выиграл все 17 поединков в профессиональной карьере. В каждом из он финишировал своих соперников. В UFC Шавкат идет на серии из пяти побед.