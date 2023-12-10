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    Эдвардс о бое с Мухаммадом: Это легкая работа для меня

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон
    Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс согласен драться с Белалом Мухаммадом после поединка против Колби Ковингтона.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Сомневаюсь, что Мухаммад главный претендент на титул. Он ничем не выделяется среди других бойцов. Если UFC скажет, что он следующий, то я готов. Бой с ним — это легкая работа для меня»

    Эдвардс и Мухаммад провели первый очный поединок в марте 2021 года. Тогда их бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны англичанина.

    «Рокки» подерется в следующем бою на UFC 296 против Колби Ковингтона в рамках второй защиты титула в полусреднем весе. К этому поединку он подходит после победы судейским решением над Камару Усманом.

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