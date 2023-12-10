Эдвардс о бое с Мухаммадом: Это легкая работа для меня

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе согласен драться спосле поединка против

«Сомневаюсь, что Мухаммад главный претендент на титул. Он ничем не выделяется среди других бойцов. Если UFC скажет, что он следующий, то я готов. Бой с ним — это легкая работа для меня»

Эдвардс и Мухаммад провели первый очный поединок в марте 2021 года. Тогда их бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны англичанина.

«Рокки» подерется в следующем бою на UFC 296 против Колби Ковингтона в рамках второй защиты титула в полусреднем весе. К этому поединку он подходит после победы судейским решением над Камару Усманом.