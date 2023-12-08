Стрикленд: Если Гэрри хочет подраться, пускай приходит

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
«Я смотрю на этого парня, как на потенциальную жертву. Советую ему пройти мимо меня. Но если Гэрри хочет подраться, то пусть приходит. Он знает, где меня найти»
Шон Стрикленд в предыдущем бою в сентябре этого года одолел Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Первую защиту титула американец проведет в январе с Дрикусом Дю Плесси.
Гэрри является десятым номером в ростере полусредневесов UFC. 17 декабря ирландский боец встретится с Висенте Люке. К этому поединку он подходит после победы по очкам над Нилом Мэгни.