Стрикленд: Если Гэрри хочет подраться, пускай приходит

Действующий чемпион UFC в среднем весе намекнул на поединок с восходящей звездой из дивизиона до 77,1 кг

«Я смотрю на этого парня, как на потенциальную жертву. Советую ему пройти мимо меня. Но если Гэрри хочет подраться, то пусть приходит. Он знает, где меня найти»

Шон Стрикленд в предыдущем бою в сентябре этого года одолел Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Первую защиту титула американец проведет в январе с Дрикусом Дю Плесси.

Гэрри является десятым номером в ростере полусредневесов UFC. 17 декабря ирландский боец встретится с Висенте Люке. К этому поединку он подходит после победы по очкам над Нилом Мэгни.