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    Стрикленд: Если Гэрри хочет подраться, пускай приходит

    Бокс/ММА ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья
    Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд намекнул на поединок с восходящей звездой из дивизиона до 77,1 кг Иэном Гэрри.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Я смотрю на этого парня, как на потенциальную жертву. Советую ему пройти мимо меня. Но если Гэрри хочет подраться, то пусть приходит. Он знает, где меня найти»

    Шон Стрикленд в предыдущем бою в сентябре этого года одолел Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Первую защиту титула американец проведет в январе с Дрикусом Дю Плесси.

    Гэрри является десятым номером в ростере полусредневесов UFC. 17 декабря ирландский боец встретится с Висенте Люке. К этому поединку он подходит после победы по очкам над Нилом Мэгни.

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