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    Эдвардс: Ковингтон клоун, он побеждает только ветеранов

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль
    Леон Эдвардс, обладатель пояса UFC в полусреднем весе, заявил, что у его грядущего оппонента Колби Ковингтона нет ни единого шанса на успех в их очном поединке.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Ковингтон настоящий клоун. Он побеждал только ветеранов, кому уже за 35 лет. Колби бил Вудли, Масвидаля и Лоулера. Этот парень не представляет, что с ним будет. Я шокирую его в клетке»

    Титульный поединок Эдвардса и Ковингтона пройдет в рамках главного события вечера на турнире UFC 296. Для «Рокки» это будет вторая защита пояса.

    Колби в последний раз дрался в марте 2021-го против Масвидаля, которого одолел по очкам. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

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