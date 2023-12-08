Эдвардс: Ковингтон клоун, он побеждает только ветеранов

, обладатель пояса UFC в полусреднем весе, заявил , что у его грядущего оппонентанет ни единого шанса на успех в их очном поединке.

«Ковингтон настоящий клоун. Он побеждал только ветеранов, кому уже за 35 лет. Колби бил Вудли, Масвидаля и Лоулера. Этот парень не представляет, что с ним будет. Я шокирую его в клетке»

Титульный поединок Эдвардса и Ковингтона пройдет в рамках главного события вечера на турнире UFC 296. Для «Рокки» это будет вторая защита пояса.

Колби в последний раз дрался в марте 2021-го против Масвидаля, которого одолел по очкам. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.