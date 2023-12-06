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    Алмейда требует от UFC бой с Аспиналлом

    Бокс/ММА ММА UFC Сирил Ган
    Топовый тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда объяснил, почему должен стать следующим соперником временного чемпиона в их дивизионе Тома Аспиналла.

    Жаилтон Алмейда
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    Жаилтон Алмейда

    «Ган серьезный противник, но Том не раз говорил о поединке со мной. Он хочет этого боя. Думаю, я должен подраться с ним. Он быстрый, однако в плане скорости я ему не проиграю. Наш поединок прояснит будущее в дивизионе»

    Алмейда ранее одолел единогласным решением Деррика Льюиса. В том поединке бразилец установил рекорд дивизиона по времени контроля оппонента на земле.

    Жаилтон сейчас идет в UFC на серии из шести побед кряду и занимает седьмую строчку в ростере тяжеловесов. Всего в активе бразильца 20 выигранных боев и 2 поражения в ММА.

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