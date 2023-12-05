Джон Джонс: Аспиналл не звезда, он не может указывать мне

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе ответил британскому бойцуна его слова о лишении титула.

«Я много раз за свою карьеру наблюдал подобное. Это забавно выглядит, когда новичок заставляет меня отказаться от пояса. Аспиналл еще не побил никого из числа звезд и не провел ни одной защиты. Этот парень и сам не звезда. Он не может указывать мне, что я должен делать»

Аспиналл является временным обладателем титула в тяжелом весе. В предыдущем своем поединке он одолел нокаутом в первом раунде Сергея Павловича.

По окончании боя Том обратился к Джону Джонсу и призвал его отказаться от чемпионского пояса из-за травмы, полученной перед турниром UFC 295.