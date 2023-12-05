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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    Джон Джонс: Аспиналл не звезда, он не может указывать мне

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Джон Джонс Сергей Павлович
    Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс ответил британскому бойцу Тому Аспиналлу на его слова о лишении титула.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я много раз за свою карьеру наблюдал подобное. Это забавно выглядит, когда новичок заставляет меня отказаться от пояса. Аспиналл еще не побил никого из числа звезд и не провел ни одной защиты. Этот парень и сам не звезда. Он не может указывать мне, что я должен делать»

    Аспиналл является временным обладателем титула в тяжелом весе. В предыдущем своем поединке он одолел нокаутом в первом раунде Сергея Павловича.

    По окончании боя Том обратился к Джону Джонсу и призвал его отказаться от чемпионского пояса из-за травмы, полученной перед турниром UFC 295.

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