Грин не планирует завершать карьеру после проигрыша Тернеру

37-летний боец ММА, выступающий в легком дивизионе UFC, сообщил , что не собирается заканчивать карьеру после досрочного поражения от

«Это всего лишь часть нашей игры. У каждого могут быть взлеты и падения. Я продолжу выступать в том же духе. Не собираюсь уходить из ММА. После поражения главное держать себя в руках»

В со-главном событии вечера на UFC Austin Грин проиграл нокаутом за 3 минуты Джэлину Тернеру. Для Бобби это был уже четвертый поединок в текущем году.

Ранее «Кинг» подрался с Джаредом Гордоном, но их бой признали несостоявшимся. Далее Грин одолел удушающим приемом Тони Фергюсона и нокаутировал Гранта Доусона.