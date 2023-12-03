Морено подерется с Альбази 24 февраля в Мексике

UFC анонсировал следующий поединок с участием бывшего чемпиона промоушена в наилегчайшем дивизионе

Его соперником станет нынешний третий номер рейтинга Амир Альбази. Их поединок пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире UFC Fight Night в Мексике 24 февраля.

Морено в предыдущем бою потерял титул, уступив раздельным решением судей Александре Пантоже. Альбази ранее одолел по очкам новозеландца Кая Кара-Франса.

Амир сейчас идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. Всего в активе представителя Ирака 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере.