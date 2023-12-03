ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джермелл ЧарлоБратья Чарло уже не те. Звездные американцы скоро потеряют свои пояса
  • 11:59
    • «Сочи» объявил об увольнении Точилина с поста главного тренера
  • 10:10
    • «Сакраменто» выиграл у «Денвера», «Даллас» уступил «Оклахоме»
  • 08:51
    • «Вильярреал» хочет подписать украинского вратаря «Реала»
    Все новости спорта

    Морено подерется с Альбази 24 февраля в Мексике

    Бокс/ММА ММА UFC Брэндон Морено
    UFC анонсировал следующий поединок с участием бывшего чемпиона промоушена в наилегчайшем дивизионе Брэндоном Морено.

    Брэндон Морено
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брэндон Морено

    Его соперником станет нынешний третий номер рейтинга Амир Альбази. Их поединок пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире UFC Fight Night в Мексике 24 февраля.

    Морено в предыдущем бою потерял титул, уступив раздельным решением судей Александре Пантоже. Альбази ранее одолел по очкам новозеландца Кая Кара-Франса.

    Амир сейчас идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. Всего в активе представителя Ирака 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА обыграть «Ростов»?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Победная серия СКА перевалит за десяток матчей?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Барселона» и «Атлетико» поделят очки?!
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры