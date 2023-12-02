Джэлин Тернер хочет реванш против Дэна Хукера на UFC 300

Джэлин Тернер Фото: globallookpress.com
«Вряд ли победа на Грином позволит мне как-то подняться в рейтинге. После того, как я с ним разделаюсь, хотел бы провести реванш с Дэном Хукером. UFC 300 — идеальный вариант»
Хукер и Тернер дрались 8 июля этого года. Тогда Джэлин потерпел поражение раздельным решением судей. Сейчас он занимает 12-ю строчку в ростере легковесов UFC.
Грин, с которым «Тарантул» проведет бой 3 декабря, идет 13-м в рейтинге. Их поединок станет со-главным событием вечера на турнире UFC Austin. Возглавит кард противостояние Дариуша и Царукяна.