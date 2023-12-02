Джэлин Тернер хочет реванш против Дэна Хукера на UFC 300

Американский боец легкой весовой категории UFC рассказал , с кем планирует подраться после того, как выступит против

«Вряд ли победа на Грином позволит мне как-то подняться в рейтинге. После того, как я с ним разделаюсь, хотел бы провести реванш с Дэном Хукером. UFC 300 — идеальный вариант»

Хукер и Тернер дрались 8 июля этого года. Тогда Джэлин потерпел поражение раздельным решением судей. Сейчас он занимает 12-ю строчку в ростере легковесов UFC.

Грин, с которым «Тарантул» проведет бой 3 декабря, идет 13-м в рейтинге. Их поединок станет со-главным событием вечера на турнире UFC Austin. Возглавит кард противостояние Дариуша и Царукяна.