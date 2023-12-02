Грин считает себя фаворитом в бою с Пимблеттом

13-й номер легкого дивизиона UFCдал комментарий по поводу потенциального поединка против британского бойца

«Сомневаюсь, что он хочет драться со мной. Для него это очень плохой бой. Уверен, он столкнется с проблемами против Фергюсона. Тони наносит тяжелые удары и может застать его в врасплох»

Пимблетт одержал в UFC с момента своего дебюта 4 победы кряду и не потерпел ни единого поражения. В предыдущем бою англичанин одолел судейским решением Джареда Гордона.

На UFC 296 Пэдди подерется против Тони Фергюсона в рамках основного карда турнира. Ранее Бобби Грин одолел «Эль-Кукуя» удушающим приемом в третьем раунде.