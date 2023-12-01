Дрикус Дю Плесси хочет получить титульник в полутяжелом весе

Южноафриканский боец ММА заявил о желании побороться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

«Если пройду Стрикленда и Чимаева, то с кем мне драться? В таком случае в среднем весе у меня больше не будет соперников. Поэтому я хотел бы подраться за титул в полутяжелом весе»

На данный момент Дрикус является вторым номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал во втором раунде Роберта Уиттакера.

На UFC 297 Дю Плесси подерется за пояс в среднем весе против Шона Стрикленда. Сейчас Дрикус идет в промоушене на серии из шести выигранных поединков кряду.