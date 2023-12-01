Бенеил Дариуш: Пимблетт может взять титул в легком весе

Топовый боец легкой весовой категории UFC считает , чтов ближайшее время станет чемпионом в их дивизионе.

«Помните меня в начале карьеры? Я и близко не был таким, как сейчас. Тоже самое и с Пэдди. Но в будущем он может взять титул в легком весе. Так устроена наша игра. Молодые львы съедают старых»

Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 проведет поединок против бывшего временного чемпиона промоушена в легком весе Тони Фергюсона. Англичанин подходит к этому бою после победы над Джаредом Гордоном по очкам.

Всего в активе Пимблетта 21 выигранный поединок и 3 поражения в ММА. В UFC англичанин дебютировал в сентябре 2021 года. Пэдди выиграл в промоушене все 4 предыдущих боя.