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    Бенеил Дариуш: Пимблетт может взять титул в легком весе

    Бокс/ММА ММА UFC Бенэил Дариуш Тони Фергюсон
    Топовый боец легкой весовой категории UFC Бенеил Дариуш считает, что Пэдди Пимблетт в ближайшее время станет чемпионом в их дивизионе.

    Бенеил Дариуш
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    Бенеил Дариуш

    «Помните меня в начале карьеры? Я и близко не был таким, как сейчас. Тоже самое и с Пэдди. Но в будущем он может взять титул в легком весе. Так устроена наша игра. Молодые львы съедают старых»

    Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 проведет поединок против бывшего временного чемпиона промоушена в легком весе Тони Фергюсона. Англичанин подходит к этому бою после победы над Джаредом Гордоном по очкам.

    Всего в активе Пимблетта 21 выигранный поединок и 3 поражения в ММА. В UFC англичанин дебютировал в сентябре 2021 года. Пэдди выиграл в промоушене все 4 предыдущих боя.

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