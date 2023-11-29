Вера обвинил О’Мэлли в употреблении допинга

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе обвинил нынешнего обладателя поясав употреблении допинга.

«Я бы с радостью избил этого мошенника. О’Мэлли уже ловили на использовании запрещенных препаратов. У него несколько раз была положительная продолжительная проба. Он продолжает принимать вещества и чистится сам без помощи врачей»

Титульный поединок Веры против О’Мэлли пройдет на UFC 299. Шон подходит к этому бою после победы нокаутом во втором раунде над Алджамейном Стерлингом.

Вера в предыдущем поединке одолел единогласным решением Педро Муньоза. У Веры 21 победа, одна ничья и 8 поражений в смешанных единоборствах.