Пимблетт планирует подраться с Грином после Фергюсона

Восходящая звезда легкой весовой категории UFC рассказал , с кем хочет провести следующий бой после того, как подерется против

«Сомневаюсь, что попаду в топ-15 после победы над Фергюсоном. Так что в следующем бою я бы подрался с Бобби Грином. В идеале было бы встретиться с Макгрегором на UFC 300, но я не знаю, когда он вернется в клетку»

Поединок Пэдди Пимблетта и Тони Фергюсона состоится в легком весе в рамках основного карда турнира UFC 296. «Эль-Кукуй» подходит к этой встрече на серии из шести поражений кряду.

В предыдущем поединке он уступил сабмишном Бобби Грину. Пэдди Пимблетт ранее одолел единогласным решением судей Джареда Гордона.