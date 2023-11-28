Масвидаль о Диасе и Поле: Я бы сломал на ринге их обоих

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе уверен , что победит в боксерском поединке

«У этих парней не хватает навыков для бокса. У них нет той злости. Если бы мы дрались по правилам бокса, то ни Нейт, ни Джейк не совладали бы с моей силой и скоростью. Я бы сломал на ринге их обоих»

Хорхе Масвидаль в своем последнем поединке 8 апреля этого года уступил единогласным решением судей Гилберту Бернсу, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

Американец дебютировал в UFC в апреле 2013-го. Масвидаль дважды дрался за титул чемпиона в полусреднем весе с Камару Усманом, но в обоих боях проиграл ему. Всего на счету Масвидаля 35 побед и 17 поражений в смешанных единоборствах.