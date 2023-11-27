Тони Фергюсон получил год условно за организацию ДТП в мае

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон был признан виновным в организации ДТП в мае этого года.

Боец, находившись в состоянии сильного алкогольного опьянения, врезался на авто в 2 припаркованных машины. В результате столкновения не было пострадавших.

Сам Фергюсон перевернулся на своем автомобиле. Тони согласился сотрудничать со следственными органами и признал свою вину. Суд вынес «Эль-Кукую» приговор на один год условно.

На данный момент американец идет в UFC на серии из шести поражений кряду. 17 декабря он проведет очередной поединок против восходящей звезды легкого дивизиона Пэдди Пимблетта.