Рой Джонс хочет подраться с Томми Фьюри

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, рассказал о желании провести поединок с братом «цыганского короля»

«Мы уже вели переговоры об этом бое. Наш поединок может состояться в начале следующего года. Мне будет 55 лет. Тело уже не слушается, но бойцовский интеллект никуда не делся. Думаю, это будет интересный поединок, который привлечет больше зрителей, чем моя битва с Майком Тайсоном. Томми сильный боксер. Он может вырасти в суперзвезду»

Рой Джонс в последний раз дрался в апреле этого года против экс-чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса и проиграл ему единогласным решением судей.

Томми Фьюри в предыдущем поединке одолел по очкам Оладжиде Олатунджи. На его счету 10 выигранных боев в профессиональной карьере.