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    Рой Джонс хочет подраться с Томми Фьюри

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    Легендарный американский боксер Рой Джонс, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, рассказал о желании провести поединок с братом «цыганского короля» Томми Фьюри.

    Томми Фьюри
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    Томми Фьюри

    «Мы уже вели переговоры об этом бое. Наш поединок может состояться в начале следующего года. Мне будет 55 лет. Тело уже не слушается, но бойцовский интеллект никуда не делся. Думаю, это будет интересный поединок, который привлечет больше зрителей, чем моя битва с Майком Тайсоном. Томми сильный боксер. Он может вырасти в суперзвезду»

    Рой Джонс в последний раз дрался в апреле этого года против экс-чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса и проиграл ему единогласным решением судей.

    Томми Фьюри в предыдущем поединке одолел по очкам Оладжиде Олатунджи. На его счету 10 выигранных боев в профессиональной карьере.

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