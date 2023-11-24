Перейра назвал Хилла более легким соперником, чем Прохазка и Блахович

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал , кого из тройки бойцовон считает для себя самым простым противником.

«Если бы у меня был выбор, с кем драться из этого списка, то я бы вышел в клетку против Хилла. Я уже проявил себя в поединках с Блаховичем и Прохазкой. Так что Джамалл крайне удобный оппонент для меня»

На UFC 295 Алекс победил нокаутом во втором раунде Иржи Прохазку в битве за вакантный титул в полутяжелом весе. Ранее в дебютном бою в дивизионе до 93 кг бразилец одолел раздельным решением судей Яна Блаховича.

Перейра является самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC. Ему потребовалось 7 поединков, что выиграть в промоушене 2 пояса.