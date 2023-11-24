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    Перейра назвал Хилла более легким соперником, чем Прохазка и Блахович

    Бокс/ММА ММА UFC Алекс Перейра Джамал Хилл Иржи Прохазка Ян Блахович
    Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра рассказал, кого из тройки бойцов Хилл, Прохазка, Блахович он считает для себя самым простым противником.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Если бы у меня был выбор, с кем драться из этого списка, то я бы вышел в клетку против Хилла. Я уже проявил себя в поединках с Блаховичем и Прохазкой. Так что Джамалл крайне удобный оппонент для меня»

    На UFC 295 Алекс победил нокаутом во втором раунде Иржи Прохазку в битве за вакантный титул в полутяжелом весе. Ранее в дебютном бою в дивизионе до 93 кг бразилец одолел раздельным решением судей Яна Блаховича.

    Перейра является самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC. Ему потребовалось 7 поединков, что выиграть в промоушене 2 пояса.

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