Ковингтон: Я заслуженно получил титульник в отличие от Эдвардса

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе считает , чтоне заслуживал поединок за пояс против

«Этот парень просто кричал, что хочет пояс и ничего не делал. Я заслуженно получил титульник в отличие от Эдвардса. Мне пришлось добиваться поединка с Камару Усманом тяжелом путем»

Титульный бой в полусреднем весе между Усманом и Эдвардсом состоялся в августе прошлого года и закончился победой «Рокки» нокаутом в пятом раунде после попадания хай-киком в голову.

Теперь Леону предстоит провести защиту титула против Ковингтона на UFC 296. Колби подходит к этому поединку после победы по очкам над Хорхе Масвидалем в статусе второго номера рейтинга.