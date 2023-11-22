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    Уиттакер сомневается в победе Волкановски над Топурией

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Ислам Махачев Роберт Уиттакер
    Бывший чемпион UFC среднем весе Роберт Уиттакер высказался о шансах Александра Волкановски в грядущем поединке против Илии Топурии.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «До поражения от Махачева Алекса было не остановить. Он был монстром в своем весе. Но теперь сложно говорить о том, каким Волкановски будет в следующем бою после досрочного поражения»

    Александр Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. В предыдущем поединке он потерпел поражение нокаутом от Ислама Махачева в битве за пояс в весе до 70,3 кг.

    На UFC 298 Волкановски проведет пятую защиту титула против Илии Топурии. Грузин подходит к этому противостоянию в качестве пятого номера рейтинга полулегковесов.

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