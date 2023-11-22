Уиттакер сомневается в победе Волкановски над Топурией

Бывший чемпион UFC среднем весе высказался о шансахв грядущем поединке против

«До поражения от Махачева Алекса было не остановить. Он был монстром в своем весе. Но теперь сложно говорить о том, каким Волкановски будет в следующем бою после досрочного поражения»

Александр Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. В предыдущем поединке он потерпел поражение нокаутом от Ислама Махачева в битве за пояс в весе до 70,3 кг.

На UFC 298 Волкановски проведет пятую защиту титула против Илии Топурии. Грузин подходит к этому противостоянию в качестве пятого номера рейтинга полулегковесов.