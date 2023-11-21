Грин назвал Фергюсона фаворитом в поединке с Пимблеттом

Топовый боец легкого дивизиона UFCдал свой прогноз на поединок с участием бывшего временного чемпионаи восходящей звезды их весовой категории

«Все говорят, что Фергюсону пора уходить в отставку. Но он должен сам принять это решение. Когда я душил Тони в нашем бою, он не сдавался. Этот парень никогда не ломается. У него есть дух воина, и поэтому он победит Пимблетта»

Поединок Пэдди Пимблетта и Тони Фергюсона пройдет в рамках легкого дивизиона на турнире UFC 296. «Эль-Кукуй» подходит к этой встрече на серии из шести поражений кряду.

В предыдущем своем бою он уступил удушающим приемом в третьем раунде Бобби Грину. Пимблетт в последнем поединке одолел единогласным решением судей Джареда Гордона.