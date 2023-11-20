Шаблий считает, что Царукян отберет титул у Махачева

Арман Царукян (слева) Фото: globallookpress.com
«Мы давно тренируемся с Арманом. Я знаю, на что он способен. Он станет чемпионом UFC в легком весе. У него скоро бой с Дариушем. Думаю, Царукян выиграет его по очкам»
Арман является восьмым номером рейтинга легкого дивизиона UFC. В следующем поединке он подерется с представителем топ-5 Бенеилом Дариушем.
К этой встрече россиянин подходит после победы нокаутом в третьем раунде над Хоакимом Силвой. Всего на счету Царукяна 20 выигранных поединков и 3 поражения в ММА.