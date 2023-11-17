Стрикленд: Дю Плесси слишком неуклюжий, я в миллион раз лучше

Действующий чемпион UFC в среднем весе рассказал , что думает о своем следующем сопернике

«Этот парень достаточно сильный, но слишком неуклюжий. Я в миллион раз лучше Дрикуса. И все же он заслужил бой за пояс гораздо больше Чимаева. Рад, что UFC выбрал именно его»

Титульный поединок Дю Плесси против Стрикленда пройдет в январе на турнире UFC 297. Шон стал чемпионом среднего дивизиона в сентябре этого года.

Тогда он победил единогласным решением судей Исраэля Адесанью. Дрикус Дю Плесси является вторым номером рейтинга среднего дивизиона. Ранее он нокаутировал Роберта Уиттакера.