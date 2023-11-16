Бенуа Сен-Дини бросил вызов Джастину Гейджи

Французский боец смешанных единоборствбросил вызов бывшему временному чемпиону UFC в легком весе

«Я слышал, Гейджи хочет жестких поединков. Я мог бы стать для него таким соперником. У него такой же крепкий подборок, как и у меня. Надеюсь, у Джастина хватит смелости принять этот вызов»

Бенуа является 12-м номером рейтинга легкого дивизиона UFC. В предыдущем бою он нокаутировал в первом раунде Мэта Фреволу. Сейчас Сен-Дини идет в промоушене на серии из пяти побед.

Гейджи летом этого года в реванше нокаутировал Дастина Порье во втором раунде. Теперь американец располагается на второй строчке в дивизионе до 70,3 кг.