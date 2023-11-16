Биспинг: Аспиналл может нокаутировать даже Нганну и Фьюри

Бывший чемпион UFC в среднем весе считает , чтоспособен финишировать любого топового тяжеловеса в ММА и боксе.

«Я смотрел на то, как он двигается. У Тома невероятная скорость. Свалить с ног Тыбуру и Павловича задача не из легких, но ему это удалось. Думаю, Аспиналл может нокаутировать даже Нганну и Фьюри»

Том Аспиналл является временным чемпионом UFC в тяжелом весе. В своем предыдущем поединке 12 ноября этого года он нокаутировал в первом раунде Сергея Павловича.

Англичанин является самым быстром финишером тяжелого дивизиона. В среднем на победу над каждым соперником Аспиналл тратит по 2 минуты и 10 секунд.