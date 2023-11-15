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    Порье хочет провести третий бой с Гейджи на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC Джастин Гейджи Дастин Порье
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, когда он хочет вернуться в октагон и с кем планирует провести следующий поединок.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Я бы с радостью закончил нашу трилогию с Гейджи. Было бы неплохо устроить этот бой на UFC 300. Не знаю, захочет ли Джастин рискнуть своим местом в рейтинге, но я готов выйти против него еще раз»

    Первый бой Гейджи и Порье проходил в апреле 2018 года и закончился досрочной победой Дастина. Их реванш состоялся 29 июля 2023-го.

    Тогда Гейджи выиграл поединок нокаутом во втором раунде, благодаря точному попаданию ногой в голову. После поражения на UFC 291 Порье опустился в рейтинге легковесов со второй на третью строчку.

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