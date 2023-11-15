WBC включил Фрэнсиса Нганну в топ-10 тяжеловесов

Бывший чемпион UFCвошел топ-10 боксеров тяжелого дивизиона по версии WBC. Всемирный боксерский совет решил поставить камерунца на десятую строчку.

Нганну провел на профессиональном ринге только один поединок. Его дебют состоялся на турнире в Саудовской Аравии, проходившим в ночь с 28 на 29 октября.

В главном бою вечера Фрэнсис встретился с Тайсоном Фьюри, которому уступил раздельным решением судей. Напомним, что британец сейчас является чемпионом в данном дивизионе по версии WBC.

Для него победа над Нганну стала 34-й в карьере. Также у «цыганского короля» есть одна ничья и ни единого поражения. В следующем бою Фьюри подерется с Усиком, а Фрэнсис теперь должен провести поединок против Дерека Чисоры.