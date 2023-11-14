Алджамейн Стерлинг отказался от боя с Кэлвином Каттаром

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе объяснил , почему отказался от поединка в полулегком весе против

«Каттар — большой и жесткий парень. Он прошел Чикадзе и ряд других топов. Но зачем мне бой с ним? Я хочу стать номером один. Мне нужен особенный поединок в полулегком весе»

Алджамейн в последнем своем бою проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и потерял пояс чемпиона в легчайшем весе.

Каттар на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В предыдущем поединке Кэлвин уступил досрочно английскому бойцу Арнольду Аллену.