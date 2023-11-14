Диего Лопес хочет получить поединок с бойцом из топ-10 полулегковесов

Восходящая звезда полулегкого дивизиона UFCуже в следующем поединке хочет получить соперника из первой десятки рейтинга.

«С нетерпением жду изменений в рейтинге. Теперь меня интересует пятираундовый бой с оппонентом из топ-10. Брайс Митчелл — идеальный вариант. Если UFC заинтересует такой поединок, то я жду предложения»

Диего Лопес дебютировал в UFC в мае этого года против Мовсара Евлоева, которому проиграл по очкам. Далее бразилец одержал в промоушене 2 досрочные победы.

5 августа он одолел сабмишном в первом раунде Гэвина Такера. На прошедшем турнире UFC 295 Лопес нокаутировал за полторы минуты Пэта Сабатини.