Чимаев считает Стрикленда фаворитом в бою с Дю Плесси

Топовый боец среднего дивизиона UFCдал комментарий о грядущем титульном поединке в их весовой категории между

«Думаю, Шон небольшой фаворит в этом бою. Я бы оценил шансы 60 на 40 в его пользу. Но Дрикус очень сильный парень. Вообще, у них обоих довольно необычные стили. Я готов подраться с любым из этой пары, но присутствует желание отомстить Дю Плесси за то, что побил моего друга Тилла»

Титульный поединок в среднем весе между Стриклендом и Дю Плесси состоится на турнире UFC 297. Их бой станет главным событием вечера.

Шон в предыдущем бою отобрал пояс у Исраэля Адесаньи, выиграв у него единогласным решением судей. Дю Плесси ранее нокаутировал во втором раунде Роберта Уиттакера.