Аспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295

12 ноября состоялся турнир UFC 295. В главном бою вечера встретились Иржи Прохазка и Алекс Перейра

Результаты боев предварительного карда

1. Денис Бузукья уступил нокаутом Джамалу Эммерсу в полулегком весе в первом раунде

2. Джош Ван выиграл единогласным решением у Кевина Борхаса в наилегчайшем дивизионе

3. Кюн Ко Ханг в легчайшем весе проиграл единогласным решением Джону Кастанеде

4. Джаред Гордон в легком весе нокаутировал в первом раунде Марка Мадсена

5. Бой Назима Садыхова в легком дивизионе с Вячеславом Борщевым завершился вничью

6. Матеуш Ребецки в легком весе одолел сабмишном в первом раунде Рузвельта Робертса

7. Табата Ричи в женском минимальном весе уступила раздельным решением судей Лупите Годинез

8. Стив Эрцег в наилегчайшем дивизионе победил единогласным решением судей Алессандро Косту

Лучшие моменты турнира UFC 295: Прохазка vs Перейра

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полулегком весе с участием Пэта Сабатини и Диего Лопеса. Американец в самом начале боя решил шокировать своего оппонента, решив пройти ему в ноги.

Ему удалось свалить Лопеса вниз, однако тот очень быстро поднялся на ноги и начал свою контратаку. Бразилец провел взрывную серию ударов руками, после которой Сабатини был серьезно потрясен.

Спустя несколько мгновений, американец рухнул настил, а от Диего последовало добивание. Пэт был уже не в состоянии продолжать поединок и судья остановил встречу, присудив бразильцу победу техническим нокаутом.

Риск Сабатини оказался неоправданным и за неудачную атаку последовало жесткое наказание. Лопесу хватило всего лишь полторы минуты, чтобы одержать в UFC вторую победу. Возможно, уже в следующем бою его ждет соперник из топ-15.

Диего Лопес globallookpress.com

В легком весе встретились 14-й номер рейтинга Мэт Фревола и французский проспект Бенуа Сен-Дини. Этот поединок продлился столько же, сколько и предыдущий бой с участием Лопеса и Сабатини.

Парни начали довольно активную рубку в центре уже с самых первых секунд и победителем из нее вышел Сен-Дини. Донеся до своего соперника ряд точных попаданий, Бенуа заставил его отступать.

Потрясенный Фревола был вынужден убегать. Однако француз не собирался отпускать противника. Бенуа включился на полную в погоне за досрочным финишем.

Он донес до головы оппонента хай-кик, после которого Мэт мгновенно рухнул на канвас. Еще пара ударов от Сен-Дини залетели уже по лежачему американцу. Вот так быстро Бенуа уничтожил очередного соперника и ворвался в топ-15 легковесов.

Следующими в октагон вышли Джессика Андраде и Маккензи Дерн, пятый и седьмой номера рейтинга женского минимального дивизиона. Девушки приняли эстафету от предыдущих участников основного карда и также стремительно начали рубиться в стойке уже с самого начала.

Андраде настолько увлеклась атакой, что ловила лицом все удары со стороны своей соперницы. Она была потрясена, но несмотря на это продолжала идти вперед и бить Дерн. Уже к середине первого раунда у обоих девушек были серьезные гематомы на лицах.

Но останавливаться они даже не думали. После трех минут рубки наступила небольшая пауза, сыгравшая на руку Джессике. С дальней дистанции она донесла левый кросс до головы своей соперницы, ставший последним в этом бою.

Ноги Маккензи подкосились и она без чувств рухнула на землю. На этот раз Андраде даже не потребовалось добивание — все итак было понятно. Джессике наконец-то удалось прервать серию из трех поражений кряду.

Бразильянка одержала важную для себя победу и доказала, что ее еще рано списывать со счетов.

Аспиналл и Перейра нокаутировали своих противников

Алекс Перейра globallookpress.com

В со-главном событии вечера в битве за временный титул в тяжелом весе встретились второй и четвертый номера рейтинга Сергей Павлович и Том Аспиналл. Россиянин, как обычно, начал работать первым номером.

Он пытался загнать оппонента к сетке, но на этот раз его фирменный прессинг не сработал. Британцу довольно легко удалось замедлить Сергея. Пара точных лоу-киков и Павлович уже не шел так активно вперед.

Тем не менее, достать до головы соперника ввиду невероятного размаха рук в 213 см россиянину все же удалось. Аспиналл съел пару неприятных ударов, но не был серьезно потрясен.

Возможно, нежелание добивать оппонента так быстро и стало главной ошибкой Павловича. Еще пару раз он пытался достать соперника джебом, но тот легко увернулся от его ударов.

Невероятная скорость стала главным ключом к его успеху. При очередной попытке атаковать Сергей раскрылся и пропустил мощный правый хук. Далее в голову потрясенного россиянина залетели 2 удара и он упал на канвас.

Еще 3 добивающих хаммерфеста по обездвиженному сопернику принесли Аспиналлу титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. А по окончании боя с Павловичем британец заявил о желании встретиться в следующем поединке с Джоном Джонсом.

В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полутяжелом весе сошлись Иржи Прохазка и Алекс Перейра, первый и третий номера рейтинга. Бойцы не спешили форсировать события и некоторое время присматривались друг к другу.

Чех все время слишком низко держал руки и Алекс довольно быстро начал наносить ему урон. На точные джебы бразильца бывший чемпион отвечал взрывными апперкотами и хуками.

А под конец первого раунда Прохазке удалось стянуть Алекса вниз и поработать в партере первым номером. Бразилец довольно удачно вязал своего оппонента, находясь лежа на спине.

Он не позволил ему выйти на сабмишн, но все же проиграл стартовую пятиминутку по очкам. После перерыва Иржи продолжил свое наступление. Он все также слишком низко держал в руки, но при этом удачно попадал по бразильцу.

Очередной кросс «Самуря» вновь потряс Перейру и заставил его отступать назад. Впрочем, ответный короткий апперкот Алекса потряс чеха еще сильнее. Тот сразу же упал на землю и отчаянно бросился в ноги, в надежде спастись от ударов.

На этот раз бразилец не позволил противнику стянуть себя на землю. В момент попытки тейкдауна он обрушил град ударов локтями в голову Прохазки. Чешский боец сразу же отключился и упал на спину.

В итоге Перейра завоевал пояс в полутяжелом весе и стал самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC.