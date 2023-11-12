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    Джамал Хилл станет следующим соперником Алекса Перейры

    Бокс/ММА ММА UFC Джамал Хилл Иржи Прохазка Алекс Перейра Исраэль Адесанья Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт по окончании турнира в Нью-Йорке назвал Джамала Хилла следующим претендентом на титул в полутяжелом дивизионе.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    Американский боец ранее был чемпионом в весе до 93 кг, но летом получил травму и отказался от пояса. На UFC 295 в битве за вакантный титул Перейра во втором раунде нокаутировал Иржи Прохазку.

    Поединок бразильца против Хилла состоится не раньше весны следующего года, так как Джамал в данный период времени продолжает восстанавливаться от повреждения ноги.

    Сам Алекс заявил, что закончить трилогию с бывшим обладателем пояса в среднем дивизионе Исраэлем Адесаньей и уже бросил вызов ему подраться в третий раз в ММА.

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