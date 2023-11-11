Нейт Диас бросил вызов Деонтею Уайлдеру

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весев соцсетях бросил вызов на поединок боксеру-тяжеловесу

«Мне нравятся парни, которые ничего не боятся. Деонтей, если ты хочешь драться, то давай устроим бой. Я уважаю бокс, как вид спорта. Но ММА — настоящее шоу»

Накануне Уайлдер объявил о желании попробовать себя в смешанных единоборствах и подписать контракт с UFC. В последние несколько месяцев «бронзовый бомбардировщик» активно тренировался по ММА.

Деонтей — экс-чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе. На его счету 43 выигрыша, 2 поражения и одна ничья на профессиональном ринге. У Диаса 21 победа и 13 проигрышей в смешанных единоборствах.