Бой Ядонга и Гутьерреса возглавит турнир в Китае 9 декабря

Поединокстанет главным событием вечера на грядущем турнире в Шанхае в Китае, который пройдет 9 декабря.

Бойцы сейчас занимают седьмую и 14-ю позиции в рейтинге легчайшей весовой категории UFC. Ядонг в своем последнем поединке одолел нокаутом Рики Симона.

Всего в активе китайского бойца 20 побед, 6 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Гутьеррес 14 октября этого года выиграл единогласным решением у Хэйли Алатенга.

На счету Криса 20 побед, 5 поражений и 2 ничейных поединка в профессиональной карьере. Отметим, что турнир под эгидой UFC пройдет в Китае впервые с 2019 года.