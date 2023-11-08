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    Бой Ядонга и Гутьерреса возглавит турнир в Китае 9 декабря

    Бокс/ММА ММА UFC
    Поединок Сонга Ядонга и Криса Гутьерреса станет главным событием вечера на грядущем турнире в Шанхае в Китае, который пройдет 9 декабря.

    Сонг Ядонг
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    Сонг Ядонг

    Бойцы сейчас занимают седьмую и 14-ю позиции в рейтинге легчайшей весовой категории UFC. Ядонг в своем последнем поединке одолел нокаутом Рики Симона.

    Всего в активе китайского бойца 20 побед, 6 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Гутьеррес 14 октября этого года выиграл единогласным решением у Хэйли Алатенга.

    На счету Криса 20 побед, 5 поражений и 2 ничейных поединка в профессиональной карьере. Отметим, что турнир под эгидой UFC пройдет в Китае впервые с 2019 года.

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