Волков считает, что Джонс и Миочич больше не вернутся в октагон

Российский боец, шестой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC считает , чтоуже не вернутся в октагон.

«Они оба хотят громких боев, но в нашем весе остались только молодые парни, которые еще не сделали себе имя. Я готов был к тому, что Джонс и Миочич не выступят в ноябре. Сомневаюсь в их возвращении»

Джонс должен был проводить первую защиту титула в тяжелом весе против Миочича на UFC 295. Однако за 2 недели до старта турнира Джон получил травму плеча.

Чемпион уже перенес операцию, но на восстановление ему потребуется 6-8 месяцев. Джонс завоевал титул чемпиона в весе до 120 кг в марте этого года, победив удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана.