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    Волков считает, что Джонс и Миочич больше не вернутся в октагон

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сирил Ган Джон Джонс Александр Волков
    Российский боец Александр Волков, шестой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC считает, что Джон Джонс и Стипе Миочич уже не вернутся в октагон.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «Они оба хотят громких боев, но в нашем весе остались только молодые парни, которые еще не сделали себе имя. Я готов был к тому, что Джонс и Миочич не выступят в ноябре. Сомневаюсь в их возвращении»

    Джонс должен был проводить первую защиту титула в тяжелом весе против Миочича на UFC 295. Однако за 2 недели до старта турнира Джон получил травму плеча.

    Чемпион уже перенес операцию, но на восстановление ему потребуется 6-8 месяцев. Джонс завоевал титул чемпиона в весе до 120 кг в марте этого года, победив удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана.

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