Сехудо выбрал Веру фаворитом в поединке против О’Мэлли

Экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах рассказал , почему склоняется к победев поединке против

«Путь О’Мэлли к поясу получился очень легким. Он одержал спорную победу над Яном, в которую я до сих пор не верю. В бою со Стерлингом Шон просто удачно подловил его. Если "Чито" будет придерживаться своего плана, то сумеет выиграть. Их реванш может закончиться точно также, как и первый бой»

Ответный поединок О’Мэлли и Веры состоится на турнире UFC 299. Для Шона это будет первая защита титула в легчайшем дивизионе.

В предыдущем бою «Сахарок» одолел Алджамейна Стерлинга нокаутом во втором раунде. У Шона 17 побед и одно поражение в ММА. Единственный, кому он проиграл, был Марлон Вера.