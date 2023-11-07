ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября
    Все новости спорта

    Стрикленд недоволен тем, что его бой с Дю Плесси пройдет в январе

    Бокс/ММА ММА UFC Шон Стрикланд Аманда Нунес Дана Уайт 
    Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд в соцсетях выразил недовольство по поводу назначения поединка с его участием против Дрикуса Дю Плесси в январе.

    Шон Стрикленд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон Стрикленд

    «Я не хотел драться в начале года. Так уж быть, я спасу этот кард и помогу дамам устроить шоу в Канаде. Дам этой стране немного свободы»

    Накануне Дана Уайт сообщил, что титульный поединок Стрикленда против Дю Плесси возглавит кард турнира UFC 297, который состоится 21 января следующего года.

    В со-главном событии вечера состоится еще один бой за пояс. Майра Силва и Ракель Пеннингтон подерутся за титул в женском легчайшем весе. Пояс в дивизионе до 61 кг объявлен вакантным после того, как Аманда Нуньес завершила свою карьеру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Россонери» снова потерпят поражение
  • «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить «Шахтер»?
  • «Шахтер» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Обойдет ли «Ньюкасл» «Дортмунд»?
  • «Боруссия» Д — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры