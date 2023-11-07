Стрикленд недоволен тем, что его бой с Дю Плесси пройдет в январе

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
«Я не хотел драться в начале года. Так уж быть, я спасу этот кард и помогу дамам устроить шоу в Канаде. Дам этой стране немного свободы»
Накануне Дана Уайт сообщил, что титульный поединок Стрикленда против Дю Плесси возглавит кард турнира UFC 297, который состоится 21 января следующего года.
В со-главном событии вечера состоится еще один бой за пояс. Майра Силва и Ракель Пеннингтон подерутся за титул в женском легчайшем весе. Пояс в дивизионе до 61 кг объявлен вакантным после того, как Аманда Нуньес завершила свою карьеру.