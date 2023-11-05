Менеджер Махачева: Гейджи следующий соперник Ислама

Джастин Гейджи (слева) Фото: globallookpress.com
«Боя с Оливейрой не будет. Он не заслуживает ответного поединка с Исламом. Следующим соперником Махачева станет Джастин Гейджи»
Джастин Гейджи является вторым номером рейтинга в легком дивизионе UFC. В предыдущем поединке американец нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Дастина Порье.
Махачев на турнире в Абу-Даби, проходившим в октябре этого года, финишировал Волкановски. Ранее Ислам в феврале 2023-го одолел Александра единогласным решением судей.