Менеджер Махачева: Гейджи следующий соперник Ислама

Менеджер, представляющий интересы действующего чемпиона UFC в легком весе, в соцсетях назвал имя следующего соперника россиянина.

«Боя с Оливейрой не будет. Он не заслуживает ответного поединка с Исламом. Следующим соперником Махачева станет Джастин Гейджи»

Джастин Гейджи является вторым номером рейтинга в легком дивизионе UFC. В предыдущем поединке американец нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Дастина Порье.

Махачев на турнире в Абу-Даби, проходившим в октябре этого года, финишировал Волкановски. Ранее Ислам в феврале 2023-го одолел Александра единогласным решением судей.