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    Менеджер Махачева: Гейджи следующий соперник Ислама

    Бокс/ММА ММА UFC Джастин Гейджи Дастин Порье Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски
    Менеджер Али Абедель-Азиз, представляющий интересы действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, в соцсетях назвал имя следующего соперника россиянина.

    Джастин Гейджи (слева)
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    Джастин Гейджи (слева)

    «Боя с Оливейрой не будет. Он не заслуживает ответного поединка с Исламом. Следующим соперником Махачева станет Джастин Гейджи»

    Джастин Гейджи является вторым номером рейтинга в легком дивизионе UFC. В предыдущем поединке американец нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Дастина Порье.

    Махачев на турнире в Абу-Даби, проходившим в октябре этого года, финишировал Волкановски. Ранее Ислам в феврале 2023-го одолел Александра единогласным решением судей.

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