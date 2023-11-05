Фахретдинов недоволен отсутствием бонуса за бой против Залески

Ринат Фахретдинов Фото: globallookpress.com
«Нас с Элизеу просто ограбили. За такой яркий поединок нам обязаны были доплатить по 50 тысяч долларов. Я очень хотел получить бонус и поэтому сразу же пошел вперед за нокдауном»
Поединок Рината Фахретдинова против Элизеу Залески в рамках дивизиона до 77,1 кг завершился вничью большинством судейских решений.
К данному бою россиянин подходил в статусе 15-го номера рейтинга полусредней весовой категории. Всего на счету Фахретдинова 21 победа, одна ничья и одно поражение в ММА.