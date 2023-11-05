Фахретдинов недоволен отсутствием бонуса за бой против Залески

Российский боец смешанных единоборствв соцсетях сообщил, что недоволен отсутствием бонуса за поединок противна турнире UFC Brazil.

«Нас с Элизеу просто ограбили. За такой яркий поединок нам обязаны были доплатить по 50 тысяч долларов. Я очень хотел получить бонус и поэтому сразу же пошел вперед за нокдауном»

Поединок Рината Фахретдинова против Элизеу Залески в рамках дивизиона до 77,1 кг завершился вничью большинством судейских решений.

К данному бою россиянин подходил в статусе 15-го номера рейтинга полусредней весовой категории. Всего на счету Фахретдинова 21 победа, одна ничья и одно поражение в ММА.