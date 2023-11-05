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    Фахретдинов недоволен отсутствием бонуса за бой против Залески

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов в соцсетях сообщил, что недоволен отсутствием бонуса за поединок против Элизеу Залески на турнире UFC Brazil.

    Ринат Фахретдинов
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    Ринат Фахретдинов

    «Нас с Элизеу просто ограбили. За такой яркий поединок нам обязаны были доплатить по 50 тысяч долларов. Я очень хотел получить бонус и поэтому сразу же пошел вперед за нокдауном»

    Поединок Рината Фахретдинова против Элизеу Залески в рамках дивизиона до 77,1 кг завершился вничью большинством судейских решений.

    К данному бою россиянин подходил в статусе 15-го номера рейтинга полусредней весовой категории. Всего на счету Фахретдинова 21 победа, одна ничья и одно поражение в ММА.

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