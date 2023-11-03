Махачев: Не верю, что Макгрегор побьет кого-то из топов

Действующий чемпион UFC в легком весе рассказал , что думает о форме звездного ирландского бойца

«Я не верю, что Макгрегор побьет кого-то из топов. Вряд ли он сможет вернуться в титульную гонку. Наш бой возможен, только если Макгрегор одержит несколько побед над реальными претендентами на пояс»

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В последний раз ирландец дрался в июле 2021 года против Дастина Порье. Тогда он сломал ногу и потерпел досрочное поражение.

В декабре 2022-го Макгрегор выпал из топ-15 рейтинга легкого дивизиона. Всего на счету ирландского бойца 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.