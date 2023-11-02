Биспинг: Аспиналл разберет Павловича за раунд

Майкл Биспинг Фото: globallookpress.com
«Павлович прекрасный боец. Он мне нравится. Но на этот раз у него вряд ли что-то получится. Я уверен, что Том Аспиналл разберет его за один раунд»
Том Аспиналл четвертый номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC. В последнем бою он финишировал Марчина Тыбуру. У англичанина 13 выигрышей и 3 поражения в карьере.
Павлович второй номер ростера тяжеловесов. Россиянин подходит к поединку за временный титул с Аспиналлом на UFC 295 на серии из шести досрочных побед кряду. Всего в активе Сергея 18 выигранных боев и одно поражение в ММА.