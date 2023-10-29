Брендан Шауб призвал UFC лишить Джона Джонса пояса

Бывший боец UFC призвал промоушен лишитьтитула чемпиона в тяжелой весовой категории и разыграть пояс между

«У Джонса серьезная травма. Он вернется в клетку не раньше, чем через год. Джон и Стипе в любом случае завершили бы карьеру после очного боя. UFC бы итак лишился чемпиона. Так зачем вводить временный титул? Нужно отобрать пояс у Джона и объявить полноправными претендентами Аспиналла и Павловича»

Джонс должен был проводить первую защиту титула в тяжелом весе против Стипе Миочича на турнире UFC 295, но снялся с поединка из-за травмы плеча.

Вместо них в ноябре за временный пояс подерутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Накануне Джонс перенес успешную операцию, однако вернуться к боям он сможет не раньше, чем через полгода.